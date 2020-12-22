73 пациента с COVID-19 умерли в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/a10fab32-4495-11eb-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Общее число умерших в столице достигло 10 540. Днём ранее сообщалось о 71 умершем.

По данным на утро 22 декабря, в столице было выявлено 750 934 случая заражения, 7237 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 2 906 503 человека (+28 209 за последние сутки), 51 912 пациентов погибло (+561 за последние сутки).

В мире среди всех стран Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости и лишь на девятом — по смертности. Лидируют по всем показателям США, где, по последней информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 18 035 209 случаев заболевания. 319 364 человека умерли.

Как писал NEWS.ru, прирост новых случаев заболевания COVID-19 в столице сокращается, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.