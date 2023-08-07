69 лесных пожаров в России решили не тушить

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Региональные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решили прекратить тушение 69 лесных пожаров в России, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Эти горящие участки расположены на «удаленных землях лесного фонда» и занимают 84 тысячи га. Они находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

Находятся под постоянным наблюдением <...> 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 84 367 га, по которым прекращена работа по тушению на основании решений региональных комиссий, — сообщает «Авиалесоохрана».

К примеру, из горящих в Красноярском крае 22,9 тысяч га отказались от тушения территории в 19,29 тысяч га. Из-за огня режим ЧС введен на всей территории Республики Саха, Красноярского и Хабаровского краев, в Надымском муниципальном районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в Сосьвинском городском округе Свердловской области, и Белоярском муниципальном районе ХМАО.

Особый противопожарный режим действует в 57 субъектах Российской Федерации.

24 июля природные пожары продолжали действовать сразу в 19 российских регионах. В общей сложности было зафиксировано 267 очагов возгорания на площади свыше 1 млн га. Высокую пожарную опасность прогнозировали в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.