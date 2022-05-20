5 млрд рублей выделят на строительство экотехнопарка на Кавказе

5 млрд рублей направят в Северо-Кавказский федеральный округ на строительство экотехнопарка в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла», сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Основная цель состоит в решении задач реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет «360».

Ключевой задачей реформы является снижение захоронения отходов за счет вовлечения отсортированных из них полезных фракций в хозяйственный оборот (то есть утилизации). В Ставропольском крае будет построен первый в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» экотехнопарк, который позволит увеличить объемы вовлекаемого в оборот вторсырья, — заверил Буцаев.

Он добавил, что экотехнопарк будет охватывать четыре региона: Ставропольский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. При этом для выполнения задач реформы будет необходимо создать реконструировать 14 объектов по обработке мощностью 2,6 млн тонн, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Кроме того, нужны еще 19 объектов по утилизации мощностью 1,3 млн тонн. Регионам СКФО необходимо существенно нарастить темпы реализации реформы, — резюмировала она.

Ранее Правительство России в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» выделило 10 млрд рублей на строительство восьми экотехнопарков в разных регионах страны. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с регионами подготовит проектную документацию к началу 2023 года.