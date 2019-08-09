https://static.news.ru/photo/4aec9622-ab29-11e9-82d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 45 тысяч человек признаны пострадавшими в результате наводнения в регионе. 450 домов не подлежат восстановлению.

У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда, — сказал Левченко.

Он отметил, что 23 тысячи человек за частичную утрату имущества получили компенсации в размере 50 тысяч рублей, за полную утрату — по 100 тысяч рублей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.

Как ранее писал News.ru, зафиксировано повышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области.