В ЛНР сообщили о возвращении военнослужащих из плена Пасечник сообщил о возвращении 35 военнослужащих ЛНР из украинского плена

Фото: Александр Река/ТАСС

35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись в Луганск после пребывания в украинском плену, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, солдат избивали и пытали в плену, они находятся в истощенном состоянии. В настоящий момент они проходят медобследование. О том, каким образом их удалось вызволить из плена, Пасечник не рассказал.

Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены! Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди — реабилитация. Наконец-то парни могут обнять родных, — написал он.

Пасечник заверил, что работы над освобождением российских военнослужащих из украинского плена будут продолжаться.

3 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Всего было возвращено по 107 бойцов с каждой стороны. По его словам, среди общего количества освобожденных 65 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев рассказал, что освобождение или обмен Россией украинских военнопленных происходит в том числе благодаря папе римскому Франциску, которой передает определенные списки. Он выразил благодарность понтифику и высоко оценил его гуманитарную роль в этом процессе, в результате которого люди возвращаются к своим семьям.