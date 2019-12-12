Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал документ о переносе выходного дня в текущем году с 31 на 28 декабря. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Я принял решение о переносе рабочего дня на 28 декабря. Об этом меня просили жители Владимирской области, и я подписал вчера вечером соответствующий указ, — написал Сипягин.
Распоряжение губернатора касается работников бюджетных организаций, а частным компаниям будет дана соответствующая рекомендация.
Перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос относительно инициативы сделать 31 декабря выходным днём для всех, заявил, что в повестке дня данная тема не стоит.
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