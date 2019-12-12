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Более 500 учеников и учителей эвакуировали из школы в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации во время проведения лабораторных испытаний.

В школе по адресу: ул. Покровка, дом 10, строение 5, произошло срабатывание сигнализации после лабораторных испытаний. В настоящее время эвакуировано более 500 человек, — сообщил ТАСС осведомлённый источник. На место...