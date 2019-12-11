Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделает 31 декабря 2019 года выходным днём в регионе. Распоряжение об этом он обещает подписать в ближайшие дни.

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Пару дней назад я провёл опрос о выходном дне 31 декабря. Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили «да» — это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказались 682 человека или соответсвенно 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 31 декабря будет рабочим днём, сокращённым на один час. Согласно результатам опроса сайта по поиску работы Superjob, 49% экономически активных граждан России планируют отдыхать в последний день уходящего года.

Как писал NEWS.ru, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что предновогодний день 31 декабря может быть выходным. Однако это решение не стоит принимать повсеместно в стране. По словам Шмакова, сделать 31 декабря выходным днём могут либо региональные власти, либо конкретные работодатели на своих предприятиях по согласованию с профсоюзным комитетом.

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