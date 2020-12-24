Власти Подмосковья рекомендовали сделать 31 декабря нерабочим днём

https://static.news.ru/photo/0f497166-45fc-11eb-be3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил 31 декабря выходным днём в регионе. Об этом сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днём с сохранением заработной платы, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы губернатора и правительства региона.

На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать предшествующее Новому году 31-е число выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

При этом лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что идея его партии о выходном 31 декабря была одобрена лишь тогда, когда её высказала «Единая Россия».