https://static.news.ru/photo/0f5d66ee-1ce0-11ea-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Подобное решение ранее приняли ещё в 12 регионах России.

Решено сделать 28 декабря рабочим днём, чтобы 31 числа у людей была возможность подготовиться к празднованию Нового года и провести этот день с семьёй, — написал Коновалов в Facebook.

Он уточнил, что отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти, и рекомендовал прочим госорганам сделать предпраздничный день выходным.

Как писал NEWS.ru, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники до 2 января. Остальные дни новогодних каникул Жириновский предложил добавить к отпуску. Он выдвинул идею так же поступить с 23 февраля и 8 Марта, чтобы каждый мог индивидуально назначать себе выходные. По словам лидера ЛДПР, это предложение партия выдвигает в связи с тем, что в длинные каникулы в стране происходит много отрицательных событий.