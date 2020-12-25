31 декабря будет выходным в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/9826535c-46a4-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днём для своих сотрудников с сохранением среднего заработка.

Сообщение об этом появилось на сайте правительства региона. Согласно ему, глава края уже подписал соответствующий указ «Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года».

Рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации адресованы руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Пермского края.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах. 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем главам регионов объявить 31 декабря выходным днём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодателям рекомендовали объявить выходным днём 31 декабря в этом году, а рабочий день перенести на 26 декабря. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Югры.