Тридцатилетний родственник Кадырова стал мэром Грозного

https://static.news.ru/photo/ef676e14-7b77-11eb-8ce3-96000091f725_660.jpg Грозный Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Экс-глава администрации главы и правительства Чеченской Республики и родственник главы региона Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного.

На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утверждён на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, — цитирует ТАСС председателя Совета депутатов Грозного Заур Хизриев.

В сентябре 2020 года стало известно о назначении дочери Кадырова Айшат на пост первого заместителя министра культуры республики. По словам Рамзана Кадырова, несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры.

Как сообщал NEWS.ru, Хас-Магомед Кадыров уже исполнял обязанности мэра чеченского города Аргун в 2019 году. Тогда пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Хас-Магомед, приходящийся четвероюродным братом Рамзану Кадырову, получил свой пост благодаря высокой репутации управленца.