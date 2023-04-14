В Ессентуках массово задерживают полицейских В Ессентуках задержаны 24 полицейских по подозрению в получении взяток

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В Ессентуках задержаны 24 полицейских, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере от местных предпринимателей и в создании организованного преступного сообщества, сообщает пресс-служба городского суда. 23 человека помещены в СИЗО на срок предварительного расследования, еще один отправлен под домашний арест. Сотрудники МВД были арестованы по ходатайствам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным органов предварительного расследования, [подозреваемые] получали взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей от неопределенного круга лиц за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка на территории г. Ростова-на-Дону, у которых имелись явные признаки административных и иных правонарушений, — сообщает пресс-служба суда.

Ранее Ростовский областной суд отменил оправдательный приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-главы Новочеркасска Игоря Зюзина. Бывшего градоначальника приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в крупном размере. В 2019-м он был задержан при получении взятки в размере 2,6 млн рублей в виде отката от подрядчика.