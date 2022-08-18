24 ребенка госпитализированы с отравлением из лагеря во Владивостоке 24 ребенка госпитализированы с пищевым отравлением из лагеря во Владивостоке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере «Юнга» в бухте Лазурной города Владивостока, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону. Ранее собственную проверку по данному факту начала прокуратура Приморского края.

Вечером 17 августа 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Владивостока 24 детей с признаками пищевого отравления. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Как установили следователи, несовершеннолетние отдыхали в детском лагере «Юнга» и ночью 17 августа обратились в медпункт лагеря с болью в области живота. Совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, изъята документация о поставках продуктов и санитарной безопасности находящихся в лагере лиц. Всего в лагере отдыхал 261 ребенок.

Ранее из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 39 детей и одного взрослого, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё у двоих воспитанников лагеря диагностировали ОРВИ. В дальнейшем будет принято решение o продолжении работы лагеря или о закрытии сезона.