200 м до границы с Украиной, атаки дронов: как живет село Новая Таволжанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгородская область. Село Новая Таволжанка

Журналисты NEWS.ru побывали в селе Новая Таволжанка Белгородской области, которое регулярно подвергается ударам ВСУ. Что говорят местные жители приграничного населенного пункта об атаках дронов-камикадзе, диверсантах и личном участии губернатора региона Вячеслава Гладкова в восстановлении домов — в нашем материале.

«Вечером слышишь то пулеметы, то автоматные очереди»

Жительница частного сектора Новой Таволжанки Елена Матренина в беседе с NEWS.ru объяснила, что граница с Украиной находится совсем рядом, практически в конце улицы.

«Начинается лесок, и там сетка — это уже граница. Раньше в соседнюю — с украинской стороны — деревню в гости ходили, отношения были добрососедскими. А сейчас оттуда прилетают дроны со взрывчаткой и бьет артиллерия. Вот буквально за час до вашего приезда снаряд повредил памятник погибшим летчикам», — говорит Матренина.

Большая часть жителей села и райцентра Шебекино уехали в другие регионы России еще летом. Оставшиеся стараются соблюдать меры личной безопасности, насколько это возможно.

«Выхожу утром и слушаю. Если тишина, то завожу машину и быстро еду [на работу в Шебекино]. А если гремит, то пока не выезжаю. И вечером ложишься спать — слышишь то пулеметы, то автоматные очереди, то прилеты», — рассказывает Матренина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Село Новая Таволжанка. Вид на дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

Она пояснила, что летом 2023 года тоже эвакуировалась с семьей в Белгород, где было спокойнее. Но снимать квартиру в областном центре оказалось достаточно дорого.

«Да и душа болела за огород. В итоге мы вернулись домой. И огурцы, картошку все лето выращивали под обстрелами. С пяти утра и до девяти полешь картошку. А в девять начинается канонада — убегаешь в дом. Но в итоге я спасла и картофель, и все овощи-фрукты», — поделилась женщина.

Как восстанавливают дома в Новой Таволжанке

По словам Матрениной, летом в село заходила украинская диверсионная группа (ДРГ). Как вспоминает собеседница NEWS.ru, они жили в доме в начале улицы. «Спали, ели. Прошли по брошенным жителями домам: телевизоры и холодильники простреливали, рисовали на стенах похабные картинки. Через три-четыре дня диверсантов выбили российские военные», — рассказала жительница Новой Таволжанки.

Дом Елены серьезно пострадал во время очередной атаки ВСУ: снаряд повредил крышу в нескольких местах. В тот момент никого не было в помещении. По словам Матрениной, ее жилье восстанавливает строительная компания из Старого Оскола.

Заместитель директора этого предприятия Денис Сиваков пояснил, что улица Песчаная считается самой опасной в Новой Таволжанке. В июне после самых сильных обстрелов здесь не осталось практически ни одного целого дома.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Местная жительница около дома в селе Новая Таволжанка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

«Мы с июня здесь. Чуть позже заходила еще одна строительная компания — объем работ большой, на всех бы хватило. Но у них буквально через несколько дней под обстрелом погиб рабочий. Они свернулись и уехали. А наши мужики сказали: „Мы останемся. Поскольку уже обещали местным бабушкам восстановить их дома“», — объяснил Сиваков.

Бригадир Александр вспоминает, как в пяти метрах от него взорвался снаряд. «Если бы не стена, то мы бы с вами сейчас не разговаривали», — отметил он.

По его словам, со стороны Украины прилетают БПЛА-камикадзе, которые целенаправленно бьют по машинам и мирным жителям.

«К примеру, 27 января летали сразу несколько дронов, сбрасывая взрывные устройства. Прямо гонялись за людьми, которые убегали. Местный житель Михаил упал — дрон сбросил прямо рядом с ним фугасную бомбу. Но она не сдетонировала, мужчина чудом остался жив», — вспоминает Александр.

По его словам, во время той атаки пострадали девять автомобилей на Песчаной улице. «Мы просто мужики. А мужики не бегут от опасности», — так бригадир объяснил, почему они остались помогать восстанавливать дома.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Село Новая Таволжанка. Вид на дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

Как губернатор Гладков участвует в восстановлении домов

По словам Сивакова, все строители тоже из Белгородской области. «И я, допустим, вижу, что бабушка-инвалид не может и не хочет никуда уезжать из родных мест. Она готова жить даже в полуразрушенном доме. Значит, надо хотя бы отремонтировать его. Делаем все, что можем. Мы же воспитаны своими отцами, дедами и прадедами в понимании: если нужна помощь, то иди и помоги», — добил Сиваков.

По его словам, восстановление домов происходит за счет областного бюджета, потому что «такой порядок». По факту компания закупала материалы и осуществляла ремонт за свои деньги — ответственные чиновники обещали возместить затраченные средства позже. Но в итоге им ничего не переводили из-за «проволочек с договорами», что могло бы приостановить восстановление жилья. Только после личного вмешательства губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова все удалось уладить, подчеркивает Сиваков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Белгородская область. Село Новая Таволжанка

«По тем домам, которые были восстановлены даже в сентябре, в настоящий момент только заключили договоры. Хотя на дворе уже февраль. Очень длинная проволочка с документами. И пока я не пошел на личный прием к губернатору — ему, на самом деле, огромное спасибо — вопрос не был решен», — объяснил замдиректора компании.

Сиваков также похвалил действия главы Шебекино, добившегося, чтобы местные жители, чье имущество пострадало при обстрелах, получили компенсацию.

Елена Матренина подчеркнула, что «ребята-строители вдыхают жизнь в село и райцентр Шебекино». По ее словам, даже ранее уехавшие жители начинают возвращаться в отремонтированные дома.

«Люди рассуждают так: если строители работают, значит, пульс села бьется. Ну и конечно, огромная благодарность нашим российским военным. Мы точно знаем: они делают все возможное, для того чтобы на нашей земле снова воцарился мир», — резюмировала женщина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Село Новая Таволжанка. Вид на дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«Телевизор включу погромче — и прилетов не слышу»

К помощи губернатора Белгородчины пришлось прибегнуть и для решения вопроса бабушки Людмилы Михайловны. Из-за проблем с ногами она уже почти 10 лет живет в хозпостройке во дворе собственного дома, в который не может зайти из-за высокого крыльца.

Очередные удары ВСУ повредили стену и крышу постройки. Закон о восстановлении поврежденного имущества касается только жилых помещений. После обращения к губернатору Гладкову строителям была выделена сумма на ремонт постройки бабушки Люды.

«Они (строители с помощью губернатора. — NEWS.ru) как-то уладили дело. Покрыли новую крышу, окна сделали. Спасибо, хорошие ребята», — рассказала NEWS.ru сама бабушка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожилая женщина в доме в селе Новая Таволжанка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Она старается шутить даже в этой обстановке. Улыбаясь, поясняет, что не слышит обстрелов из-за глухоты.

«Телевизор включу погромче — и прилетов не слышу. Видимо, когда по голове вдарят, так и пойму. Конечно, страшно», — заключила Людмила Михайловна.

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