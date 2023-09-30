Студентка из Ярославля стала участницей конкурса «Мисс Россия»

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Алина Писмарева

Представительницей Ярославля на конкурсе «Мисс Россия» выступит 20-летняя студентка третьего курса Российского экономического университета имени Плеханова Алина Писмарева, передает 76.ru. Известно, что ранее девушка уже неоднократно участвовала в конкурсах красоты.

С 16 лет я мечтала о возможности поучаствовать в этом престижном конкурсе, поэтому решение было очевидным. В прошлом я успела принять участие в конкурсе «Мисс Старшеклассница Ярославля — 2017», где я стала первой вице-мисс. Затем я участвовала в «Мисс Ассамблее Народов России — 2019», а потом завоевала первое место на конкурсе «Корона Ярославля — 2020», — рассказала Писмарева.

В августе на всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин победу одержала 32-летняя Жанна Специальная. Вместе с титулом «Миссис Россия — 2023» она также получила путевку на Мальту.

29 июня состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2023», победительницей которого стала 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская. Девушка окончила Российскую академию народного хозяйства, факультет экономики. Ранее Ангелина уже принимала участие в конкурсах красоты, но никогда не занимала первое место.