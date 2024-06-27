20-летняя россиянка выпала с 18 этажа и выжила В Екатеринбурге девушка выпала из окна квартиры на 18 этаже и выжила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга упала с 18 этажа и выжила. В больницу девушку увезли от ЖК «Премьер-2» на Авиационной улице, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Врачи диагностировали у 20-летней местной жительницы различные травмы. Сейчас ей оказывается все необходимая медицинская помощь.

По данным канала, незадолго до падения девушка узнала о смерти своего друга. Под окнами высотки ее обнаружил сосед.

Сосед рассказал E1.RU, что девушка выпала, когда мыла окна. Другой источник сообщил, что ее доставили в тяжелом состоянии в 24-ю больницу.

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