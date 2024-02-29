19-летний россиянин оказался спонсором ВСУ ФСБ задержала 19-летнего волгоградца в аэропорту за спонсирование ВСУ

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В волгоградском аэропорту при попытке побега в Турцию задержан 19-летний местный житель по делу о государственной измене, сообщило управление ФСБ по региону. Молодого человека обвиняют в спонсировании ВСУ.

По предварительным данным, подозреваемый неоднократно делал пожертвования на сайте благотворительного фонда, собиравшего деньги на нужды ВСУ. Установлено, что финансовые средства он перечислял в период с июля по декабрь прошлого года.

Мужчина посредством своего мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств с целью приобретения оружия, средств поражения, технических средств, а также последующего их использования против безопасности РФ, говорится в сообщении.

Деньги, по версии ведомства, предназначались для покупки беспилотников, раций и компонентов для спецмашин ВСУ по разминированию территории. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

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