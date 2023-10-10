19-летний лжеминер из Омска отправится в тюрьму на 2,5 года Омич получил срок за «минирование» детсадов и больниц в России и Белоруссии

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В Омске суд приговорил 19-летнего Сергея Михеля к двум годам и шести месяцам лишения свободы за массовую рассылку электронных писем о минировании, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области. Мужчина атаковал фейковыми сообщениями порядка 800 социальных объектов, включая детские сады и больницы почти в 40 регионах России, а также в Белоруссии. Ущерб от действий злоумышленника оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.

Так, в период с марта по май 2021 г., находясь по месту своего жительства, используя ноутбук и мобильный телефон, подсудимый более 200 раз осуществил массовую рассылку заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в адреса органов власти и объектов социальной инфраструктуры 37 регионов РФ, а также Республики Беларусь, в том числе детские сады, медицинские и образовательные учреждения, используя циничные формулировки, зачастую называя себя в сообщениях близким товарищем и последователем казанского стрелка, — сообщило ведомство в Telegram.

Правоохранители вычислили личность и место проживания преступника. Он попытался уничтожить доказательства: залить водой ноутбук, разбить мобильный телефон, но не успел. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в Красноярске подросток три дня подряд «минировал» свою школу, поручая эту преступную миссию участнику группового чата в одном из мессенджеров. За каждое анонимное сообщение он платил добровольцу тысячу рублей. Полиция и экстренные службы неоднократно обследовали территорию и не находили следов взрывных устройств и взрывчатых веществ.