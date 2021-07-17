На Москву обрушится гроза с ливнями

В понедельник, 19 июля, атмосферный фронт принесёт в Москву ливни с грозами и градом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут «башенки» грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду, — цитирует его агентство.

По словам Тишковца, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09.00 до 21.00. При этом, в первой половине дня воздух ещё успеет прогреться до плюс 28-30, но в дневные часы посвежеет до плюс 25-27.

Он добавил, что это приведёт к окончанию периода затяжной тридцатиградусной жары. Всю неделю будет сохранятся комфортная погода с температурой в 20-25 градусов.

В МЧС столицы ранее не раз предупреждали жителей, что не нужно прятаться во время грозы под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Кроме того, на это время лучше отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. В конце месяца вероятность осадков вырастет, на последнюю декаду придётся около половины месячной нормы, примерно 15–20 миллиметров осадков.