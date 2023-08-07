17 детей застряли на острове Аскольд в Приморском крае

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Остров Аскольд в Приморском крае

17 детей, участвующих в турслете в Приморском крае, из-за непогоды застряли на острове Аскольд, сообщает в Telegram пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС. В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетние находятся в компании взрослых, ученых и краеведов. На территории острова построены защищенные от штормов дома, запасов питания и воды хватит на неделю.

17 детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. <...> На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы. У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды, — говорится в сообщении ведомства.

Организаторы слета призвали родителей застрявших на острове детей не поддаваться панике. По их словам, ситуация находится под контролем. По прогнозам специалистов, волна уменьшится уже 8 августа, и детей доставят домой целыми и невредимыми.

Ранее в Таиланде водитель катера забыл вернуться за семьей из четырех российских туристов с двумя детьми, которых он оставил на остров Ко Сак. Путешественников обнаружил после захода солнца местный житель, который вызвал спасателей. Семья благополучно вернулась в Паттайю.