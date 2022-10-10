161.RU: под Ростовом разбился военный штурмовик Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что 9 октября в Миллеровском районе Ростовской области потерпел крушение военный самолет Су-25. Официальные ведомства данную информацию пока не подтверждают.

Инцидент произошел 9 октября около 12:00 вблизи хутора Рогалик. Причины крушения самолета не называются. О том, сколько человек было на борту, также не сообщается.

Параллельно с этим Telegram-канал SHOT опубликовал видео с горящим летательным средством в поле вблизи села Заветово. Доподлинно неизвестно, является ли самолет с кадров тем самым Су-25. Официальных комментариев по данной записи также не поступает.

Накануне стало известно, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24М потерпел крушение вблизи хутора Сибирьки в Ростовской области. Все находившиеся на борту самолета успели катапультироваться. Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности.