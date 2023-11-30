«161.ru»: 12 морпехов погибли при взрыве на полигоне под Ростовом

Фото: МО РФ

Группа из 12 морских пехотинцев погибла в результате взрыва в Ростовской области, сообщает портал 161.ru со ссылкой на источники в разных структурах. По его данным, они развели костер среди боеприпасов, в итоге один сдетонировал. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Как пишут журналисты, трагедия произошла еще 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение техники безопасности. Отмечается, что гибель военнослужащих-контрактников расследует Следственный комитет.

Другой источник издания рассказал, что около 20 морпехов разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. В итоге снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области солдаты срочной службы случайно устроили взрыв, несколько военных погибли. Взрыв произошел, когда военнослужащие топили печь в блиндаже и неосмотрительно плеснули в нее горючую жидкость. Канал рассказал, что после этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя. На улицу удалось выбежать только двоим военным, из блиндажа пришлось откачивать воду после тушения пожара.