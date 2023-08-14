15-летняя девочка обратилась к силовикам после поцелуя с поваром на Урале URA.RU: повар поцеловал девочку в Усть-Катаве и попал под проверку силовиков

В Усть-Катаве Челябинской области 60-летний повар против воли поцеловал 15-летнюю девочку, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Школьница рассказала об инциденте родителям, семья обратилась с заявлением в полицию. В отношении мужчины организована проверка.

По данным URA.RU, инцидент произошел на территории детского оздоровительного центра в Усьть-Катаве. Известно, что подросток была коллегой повара.

Повар полез целовать 15-летнюю девочку. Взаимностью она не ответила. Подросток рассказала обо всем родителям. Сейчас силовики пытаются выяснить причины поступка 60-летнего повара, — рассказал собеседник агентства.

В отношении повара могут возбудить уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 135 УК РФ)

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в лифте. По данным Следственного комитета, мужчина проследил за ребенком и зашел вместе с ней в подъезд. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.