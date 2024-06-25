146 кг мефедрона нашли полицейские в детской комнате с героями Disney 146 кг мефедрона обнаружили в частном доме в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На трассе в Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с 70 кг прекурсоров запрещенных веществ. Затем полицейские нашли тайник с отходами от криминального производства, а после – нарколабораторию, из которой изъяли порядка 146 кг наркотика, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По результатам исследования части вещества установлено, что это мефедрон. Остальное будет изучено в ходе экспертизы, – сказано в сообщении Волк.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

На опубликованных Волк кадрах видно, что одна из комнат лаборатории располагалась в детской. Об этом говорят обои с героями мультфильма Disney «Белоснежка» и мягкие игрушки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали шестерых жителей Новосибирской области, которые организовали две лаборатории по производству и распространению запрещенных веществ. У них изъяли более 6 кг мефедрона и свыше тонны химических реактивов. У фигурантов изъяли свыше 2,4 кг подготовленного к сбыту мефедрона и 0,5 кг наркотика растительного происхождения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.