Тело подростка найдено под окнами многоэтажки в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 января в городе Балашове Саратовской области 14-летний подросток был найден мертвы под окнами многоэтажки, сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Школьник получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался до приезда врачей скорой помощи.

Несовершеннолетний был обнаружен без признаков жизни. он скончался до приезда врачей, — заявили в ведомстве.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Рязани инициативная группа граждан опубликовала петицию, в которой потребовала уволить директора школы №62 после скандала с ученицей. Педагог накричала на ребенка за то, что она пришла на уроки в теплой одежде. Директриса потребовала снять толстовку. Из-за этой ситуации ученица расплакалась, и это спровоцировало у нее сердечный приступ.