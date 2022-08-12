14-летний хоккеист из Санкт-Петербурга погиб во время тренировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист из Санкт-Петербурга 2008 года рождения скончался после попадания шайбы в грудь на тренировке в школе петербургского СКА, сообщает официальный сайт организации. Хоккейный клуб пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего, а также провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. <...> Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось, — говорится в сообщении.

В прошлом году голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде. В одном из игровых эпизодов Шишмарев столкнулся с нападающим хозяев поля, упал и не смог подняться. Врачи команд, а затем скорой помощи более часа пытались вернуть его к жизни, но не смогли.

О том, почему спортсмены погибают во время соревнований, ранее писал NEWS.ru. Так, на здоровье футболистов отрицательно влияет неравномерная физическая нагрузка во время игры — рывки чередуются с долгими периодами ожидания. Усугубляет вред перетренированность, во многих клубах нагрузки неправильно дозируются, из-за чего футболисты не успевают восстанавливаться.