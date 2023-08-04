13 украинских БПЛА попытались атаковать Крым МО России: в Крыму предотвратили удары украинских беспилотников

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаку 13 беспилотниками на Крым. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, — говорится в сообщении.

Дежурные средства ПВО уничтожили десять БПЛА. Еще три украинских дрона были подавлены средствами РЭБ. В результате атаки никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Советник главы Крыма Олег Крючков утром сообщил, что система противовоздушной обороны России отразила вражескую атаку в Крыму. По его словам, все объекты были сбиты. В результате атаки повреждений зданий, а также жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

В ночь на 2 августа украинский беспилотный катер попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда в юго-западной части Черного моря. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что судно было вовремя обнаружено и уничтожено.