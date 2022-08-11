12-летнему жителю Новокузнецка выстрелили в спину во время прогулки

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

12-летнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину во время прогулки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. Полиция проводит проверку по факту инцидента, ведется розыск преступника.

Инцидент произошел накануне во дворе дома по улице Шахтеров, в полицию поступило заявление от матери потерпевшего. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью.

Полицейские установили, что подросток гулял с друзьями, когда внезапно почувствовал боль в спине, на его одежде проступила кровь. По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия, - сказано в сообщении.

Ранее полиция задержала 39-летнего жителя города Кимры Тверской области, который подозревается в убийстве подростка. Мужчина выстрелил в вошедшего в кафе юношу, который скончался по пути в больницу. По данным СМИ, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и подростком, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

До этого 31-летний житель подмосковной Электростали расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Как сообщается, шумное поведение компании на детской площадке возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Пострадавших в ходе инцидента нет.