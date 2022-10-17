«112»: жильцов загоревшейся в Ейске многоэтажки переселят в гостиницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что жителей многоэтажного дома в Ейске, на который упал военный самолет, переселят в местные гостиницу и детский лагерь. Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что в результате крушения самолета было повреждено 15 квартир.

Журналисты утверждают, что всего из дома будет эвакуировано около 350 человек.

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик в своем Telegram-канале также сообщил, что всем пострадавшим жителям региона будет оказана необходимая поддержка. В настоящий момент в городе ведется установка пункта помощи.

В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе, — написал Бублик.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело.

Кадры падения самолета опубликовали очевидцы. На месте крушения Су-34 во дворе загорелось топливо. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, огонь охватил этажи с первого по пятый.