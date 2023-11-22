«112»: замминистра юстиции Южной Осетии устроил смертельное ДТП в России

Фото: t.me/mchs_rso_a

Telegram-канал «112» сообщил, что заместитель министра юстиции и судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев устроил смертельное ДТП под Владикавказом. По данным канала, иномарка чиновника влетела в легковую машину, в которой находились четыре человека, все они погибли на месте.

Как передает «112», Кокоев за рулем автомобиля Mercedes пытался обогнать лошадь, однако зацепил повозку и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественной машиной Lada. По информации канала, виновника аварии госпитализировали в республиканскую больницу с диагнозом «автотравма», однако после осмотра медиками его отпустили домой. Как стало известно «112», ДТП произошло в светлое время суток, а двухполосная дорогая была в хорошем состоянии.

Telegram-канал «112» также опубликовал список погибших в аварии. Ими оказались водитель Lada Таймураз Д. 1950 года рождения, а также трое пассажиров: Валико Б. 1945 года рождения, Сергей Б. 1975 года рождения и Хазби Д. 1954 года рождения.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Р-177 под Нижним Новгородом. Водитель спорткара пошел на обгон через сплошную линию, однако во время перестроения на свою полосу движения он потерял управление и машина вылетела в кювет. В результате аварии скончались водитель и два пассажира автомобиля.