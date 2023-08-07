Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Белгородской области «112»: задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы из поселка Разумный Белгородской области. По данным канала, преступление совершил 42-летний местный житель Павел Дружин.

«112» пишет, что после убийства школьницы подозреваемый скрывался в Яковлевском районе Белгородской области. Следственные действия продолжаются.

Школьница пропала 4 августа. Она ушла гулять около 18:00, однако домой не вернулась. Тело 15-летней девушки нашли 6 августа. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. В убийстве подозревается его отец. По предварительным данным, мужчина нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого. Затем он обратился к сотрудникам полиции и те доставили его вместе с ребенком в медучреждение. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего, а его отца поместили в реанимацию.