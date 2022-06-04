«112»: Задержан подозреваемый в убийстве дочери замминистра Подмосковья

Полиция задержала 17-летнего парня убитой дочери подмосковного министра по строительству Марата Сибатулина. По сообщению Telegram-канала «Baza», в полицию позвонил отчим молодого человека и сообщил, что сам привезёт его в отдел РОВД из больницы имени Юдина.

По предварительным данным, подросток получил ушиб руки. Его должны доставить в Следственный комитет на допрос. Предполагается, что накануне 17-летний подросток зарезал свою подружку-ровесницу. Тело школьницы было найдено в заброшенном доме в Одинцовском районе Подмосковья.

По сообщению Telegram-канала «112», причиной убийства могла стать ревность. Подростки встречались, но девушка хотела расстаться с молодым человеком. Известно, что дочь подмосковного замминистра занималась моделингом, она училась в частной школе «Лидер».

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал подробности убийства 17-летней дочери замминистра Московской области по строительству Марата Сибатулина. По данным канала, компания подростков, в которой находилась девушка, отдыхала в деревне Ромашково рядом с заброшенным домом, молодые люди пили пиво и стреляли из пневматического пистолета.