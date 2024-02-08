Раскрыты новые детали убийства трех женщин под Москвой «112»: за убийство трех пожилых женщин в Подмосковье ищут двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух человек разыскивают по подозрению в убийстве трех женщин в деревне Свитино под Наро-Фоминском в Московской области, пишет Telegram-канал «112». По данным канала, один из них ранее работал в полиции.

Канал отмечает, что бывший правоохранитель мог скрыться за границей. Его предполагаемый подельник может до сих пор находиться в Москве.

По одной из версий, убийство могло произойти во время ограбления. Местные жители рассказывали, что женщины давали деньги в долг.

По факту тройного убийства было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном доме 7 февраля.

Сообщалось, что две из трех жертв — сестры-близнецы. Они занимались частным предпринимательством. Одна из них была руководителем крупного завода ТИАЛ, производящего полимерную продукцию. По одной из версий, их могли убить еще 5 февраля.

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