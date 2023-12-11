«112»: самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщил Telegram-канал «112». Данный аэропорт предназначен для экстренных посадок.

На борту воздушного судна, прибывающего из Нижневартовска, находится восемь членов экипажа. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, ранее совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок.

Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, вскоре после вылета экстренно вернулся в аэропорт, писали СМИ. На борту находилось 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.