«112»: вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области «112»: вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку под Первоуральском

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Вертолет Robinson R44

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском (Свердловская область). По данным канала, на борту находились два человека.

По информации «112», во время посадки находившиеся на воздушном судне люди получили травмы. Как пишет канал, их уже доставляют в больницу. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. На борту в тот момент находилось два человека, никто из них не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Также в Яшкульском районе Калмыкии упал легкомоторный самолет. По данным СМИ, в результате происшествия пострадал один человек. Сведений о его состоянии и причинах происшествия нет.

До этого вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.