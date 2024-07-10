В Сочи горит здание районного суда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи горит Лазаревский районный суд, пишет Telegram-канал «112». Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. На опубликованных кадрах можно заметить, как из кровли здания валит черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при падении обломков сбитых БПЛА в городе Калаче-на-Дону загорелась нефтебаза, а во Фролово вспыхнула подстанция. По его словам, средства ПВО и РЭБ сбили по меньшей мере пять дронов. Позднее появились кадры с места прилета беспилотников в Калаче-на-Дону. На них виден огромный столб дыма. Пострадавших в результате ЧП нет.

Губернатор Василий Голубев накануне сообщил, что на электроподстанции в Ростовской области в результате атаки беспилотника ВСУ вспыхнул пожар. Сотрудники экстренных служб приступили к тушению после проверки саперов. После ликвидации возгорания специалисты провели охлаждение трансформаторов. Обошлось без пострадавших.