«112»: в Щелково ввели план «Сирена» после убийства двух полицейских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских. По информации канала, сначала одного сотрудника правоохранительных органов серьезно ранили, однако позже он тоже скончался, в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По данным канала, полицейские ловили закладчиков, но те неожиданно открыли огонь.

«112» сообщил, что преступники внезапно напали на двух полицейских, один из них оперуполномоченный, а второй помощник участкового, после нападавшие скрылись вдвоем на черном мотоцикле.

Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что нападению подверглись трое полицейских в Ногинском районе Подмосковья. По его информации, двое пострадали, один погиб.

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», инцидент произошел на территории СНТ «Озон» в Черноголовке. Со ссылкой на одного пострадавшего сотрудника канал сообщил, что полицейских избили. По данным канала, сейчас мотоцикл черного цвета без номеров под управлением предполагаемого преступника едет по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что правоохранители арестовали троих участников инцидента в Дагестане, в ходе которого был убит полицейский. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных разыскиваемых.

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