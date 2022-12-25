«112»: в Саранске убили мужчину, заступившегося за девушку

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В Саранске убили Владимира Левина, заступившегося за девушку, сообщает «112». По информации Telegram-канала, конфликт начался 24 декабря в одном из местных баров. В источнике уточнили, что в заведение ворвался разъяренный молодой человек, который принялся избивать свою девушку. Левин решил вмешаться в разборку.

Сегодня, 25 декабря к дому Левина подъехали несколько мужчин, предложив ему разобраться. Мужчина скончался от полученных травм. У убитого осталась семилетняя дочь и жена.

Убийцу задержали. В настоящий момент его допрашивают.

Ранее стало известно, что в сочинском районе Адлер прохожий вступился за девушку, нанеся удар ее молодому человеку, после чего тот скончался. Конфликт пары попал на видеокамеры.

До этого в Адлере трое сотрудников пляжа «Фрегат» избили минского самбиста Никиту за то, что он заступился за своих сестер 6 и 14 лет. Мать пострадавшего Ольга сообщила, что ее сына отвезли в реанимацию.