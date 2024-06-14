«112»: в российском регионе взорвалась машина высокопоставленного военного «112»: в Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собесский. По данным канала, по предварительной информации, офицер не пострадал.

Авторы пишут, что в какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. Утверждается, что мужчина успел покинуть авто, вслед за чем практически сразу последовал взрыв.

По данным канала, в причинах произошедшего разбираются правоохранители. Как пишут авторы, по одной из основных версий, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Ранее сообщалось, что 13 июня журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист — военный корреспондент Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет. По данным ТАСС, его эвакуируют в Москву.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в Международный комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора.