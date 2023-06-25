«112»: в Подмосковье рухнул самолет «112»: легкомоторный самолет рухнул в подмосковном поселке Малино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в подмосковном поселке Малино рухнул легкомоторный Як-52. По информации канала, в результате крушения скончались двое членов экипажа.

Накануне Telegram-канала Baza сообщил, что в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. По данным канала, он упал недалеко от населенного пункта Кантемировка. По предварительным данным, при крушении погибли три человека. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как охваченное пламенем воздушное судно стремительно падает, оставляя столб черного дыма.

До этого Baza сообщала, что в поселке Прохоровка Белгородской области, примерно в 100 км от границы с Украиной, мог упасть Ми-8. По данным канала, возможное крушение вертолета не связано с заходом украинских диверсантов на территорию региона.

13 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. По его словам, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. Минобороны РФ не комментировало произошедшее.