«112»: в Новой Москве шестилетний мальчик выпил щелочь в детсаду

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В городе Щербинка на территории Новой Москвы шестилетний мальчик выпил щелочь, передает Telegram-канал «112». По информации авторов поста, инцидент произошел в одном из местных детских садов. В настоящий момент ребенок находится в реанимации, пишут журналисты.

Исходя из приведенных данных, мальчика зовут Даниил. В «112» сообщают, что ребенок сам зашел на кухню в детсаду и взял кружку, в которой была жидкость для посудомоечной машины. То, как мальчик отхлебнул из чашки, никто из взрослых не заметил.

Немногим позже, отмечает канал, воспитательница заметила отсутствие мальчика. Однако к этому моменту у него уже покраснели губы. Мальчик махал руками, пытаясь привлечь к себе внимание.

Сейчас ребенок в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее в Омской области четырехмесячный ребенок получил ожоги плеча и бедра во время дневного сна. Оказалось, что кроватка младенца находилась рядом с батареей, в какой-то момент мальчик оказался слишком близко к радиатору.

Ребенка госпитализировали, полиция проводит проверку. Следствию предстоит выяснить, где была мать мальчика во время происшествия.