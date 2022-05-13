«112»: мужчина с ножом и молотком напал на прохожих в Нижегородской области

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В Выксе Нижегородской области 47-летний Алексей Чичеев напал с ножом и молотком на прохожих, сообщает Telegram-канал «112». Сначала около магазина мужчина ударил ножом в шею 38-летнего Сергея Кожина, затем в подъезде одного из домов повалил на пол и ударил 11-летнего ребёнка молотком по голове. Убегая с места преступления, злоумышленник сбил с ног 34-летнюю Ольгу Касаткину.

Кожин остался жив, его доставили в больницу. Касаткина также обратилась за медицинской помощью. О состоянии пострадавшего мальчика не сообщается.

Чичеева задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину мужчина отрицает. Что стало мотивом его поступков, выясняют следователи.

В апреле курьер напал с ножом на женщину в подмосковном городе Реутово. Пострадавшую доставили в больницу с ножевыми ранениями, а мужчину задержали.