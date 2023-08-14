В ХМАО на нефтяном месторождении произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли.

На место следуют экстренные службы. Причины происшествия пока не уточняются. По информации Telegram-канала Baza, взрывов было два.

Напомним, 9 августа произошел взрыв в Сергиевом Посаде. В результате происшествия повреждения получили свыше 110 строений. По последним данным, пострадали 82 человека. Точная причина взрыва остается неизвестной, однако предполагается, что он связан с нарушением технологического процесса.

Представители Следственного комитета России ранее сообщили о задержании технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел инцидент. В самой компании также прошли обыски, 34 человека были вызваны на допрос. Следствию предстоит дать оценку законности хранения пиротехнических изделий в ангаре, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода.

14 августа в элитном ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре, 20а в Москве случился взрыв. По словам очевидцев, после оглушающего звука вылетела оконная рама на 16 этаже. На место выехали оперативные службы. По данным Telegram-канала «112» в квартире ЖК взорвался холодильник.