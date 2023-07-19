«112»: три человека пострадали при взрыве в российском кафе «112»: в Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. Как сообщает канал, причины происшествия устанавливаются.

Telegram-канал отмечает, что ЧП произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали, пишет «112».

В подмосковных Химках взрыв в отделении Сбербанка привел к пожару в отделе банкоматов. Мужчина, устроивший взрыв, вскоре был задержан. По одним данным, он действовал по указанию украинских кураторов. По другим, подрывник стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ЦБ, и хотел вернуть похищенные ими средства.

В Омске двое местных жителей пытались взорвать банкомат в магазине, но взрывное устройство не сработало. Злоумышленников задержали в нескольких кварталах от места преступления. При обыске в автомобиле подозреваемых полицейские обнаружили почти 100 граммов взрывчатого вещества тринитротолуола.

В Смоленской области сотрудники полиции предотвратили взрыв на железной дороге. На одном из перегонов, в 15 километрах от Смоленска, они обнаружили самодельную бомбу из шести 100-граммовых пакетов со взрывчаткой на основе селитры и патрона от минометной мины.