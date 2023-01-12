«112»: суд на Урале арестовал на 2 месяца убийцу матери пятерых детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Алапаевске арестовал на два месяца мужчину по имени Александр Белюшин, который задушил свою бывшую жену и мать пятерых детей Любовь, передает Telegram-канал «112». В сообщении отмечается, что в суде арестованный был немногословен. Мужчина лишь подчеркнул, что не хотел убивать экс-супругу. По мнению его родственников, говорит «112», Белюшина заставили сознаться в совершении преступления.

Канал, ссылаясь на данные от свидетелей, отмечает, что и прежде арестованный часто бил жену, из-за чего пара и разошлась.

На допросе обвиняемый заявил, что видел экс-супругу во сне перед тем, как обнаружили ее тело, и очень мучился угрызениями совести, — сообщает Telegram-канал.

Тело Любови Белюшиной со следами удушения нашли в лесу под городом Реж Свердловской области. Отмечалось, что экс-супруг погибшей прошел проверку на полиграфе, но на новом допросе сознался в преступлении.

Как уточнили журналисты, о пропаже супруги в полицию сообщил бывший муж жертвы. По его словам, после развода женщина хотела вернуться к родне в город Реж, снять квартиру и найти рабочее место. Вместе с ней должны были поехать и дети, однако мужчине такое развитие событий не понравилось.