«112»: шахматист избил трех человек игровой доской на турнире в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Участник шахматного турнира в петербургском клубе «Петровская ладья» избил трех человек шахматной доской, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». По данным Telegram-канала «112», в результате нападения пострадали судья, охранник и администратор.

По данным канала, у одного из пострадавших оторвано ухо, также у всех рассечения и подозрение на сотрясение головного мозга. Судья, охранник и администратор госпитализированы. С нападавшим работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее посетители ночного клуба в Курчатове Курской области избили сотрудников Росгвардии. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, организаторы нападения ранее были задержаны, но их отпустили. Сейчас полицейских, отпустивших злоумышленников из-под стражи, ждут разбирательства.

По данным Telegram-канала «Многонационал», несколько человек избили сотрудников Росгвардии, приехавших на вызов в ночной клуб. Силовиков не пустили в заведение, после чего на них напали на улице. Нападавших сначала задержали, но позже отпустили. По данным Следкома РФ, возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых будет избрана мера пресечения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.