«112»: пропавшую в Алапаевске мать пятерых детей нашли мертвой в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать пятерых детей Любовь Белюшину, об исчезновении которой стало известно 22 декабря, нашли мертвой в лесу, сообщает «112». По данным Telegram-канала, ее тело со следами удушения нашли в лесу под городом Реж Свердловской области. В источнике уточнили, что ее супруг Александр Белюшин прошел проверку на полиграфе, после чего сознался в преступлении.

Как уточнили в источнике, о пропаже супруги в полицию сообщил бывший муж жертвы. По его словам, после развода женщина хотела вернуться к родне, в город Реж, там снять квартиру и найти рабочее место. Вместе с ней должны были поехать и дети, однако мужчине такое развитие событий не понравилось.

Родственники и знакомые семьи Белюшиных говорят о том, что Любовь не раз становилась жертвой домашнего насилия. Ее с синяками видели даже коллеги по работе. Побои стали причиной развода.

Уже в 20-х числах декабря женщина хотела отправиться в Реж на поиски квартиры для съема. Однако между супругами вновь вспыхнула ссора. Александр задушил женщину, тело вывез на трассу, а после оставил в лесу. Следствие проводит проверку инцидента. Детей передали органам опеки.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 33-летнего бизнесмена Михаила Кравченко нашли застреленным после того, как он перестал выходить на связь на пути из рабочего поселка Чаны в город. Предположительно, убить его могли случайные попутчики. Такую версию выдвинула сестра убитого, которая сочла подозрительным, что ее брат в какой-то момент выкинул свой телефон в окно. По собственной воле он бы этого делать не стал, уверена она.