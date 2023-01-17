«112»: при взрыве гранаты в Белгородской области погибли семь человек

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Telegram-канал «112» сообщил, что число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области 14 января выросло до семи человек. Минобороны не подтверждает данную информацию.

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в хуторе Тоненькое в Корочанском районе. Канал сообщил, что в результате взрыва гранаты сдетонировали боеприпасы. Произошел пожар, площадь которого составила 450 квадратных метров.

15 января Telegram-канал «112» сообщил, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории Дома культуры в воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения.

Агентство ТАСС сообщило, что в результате взрыва погибли трое военнослужащих и пострадали 15. Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв на территории воинской части устроил военнослужащий из Свердловской области. По информации канала, он взял в руки гранату, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Как писала Baza, после взрыва в здании начался пожар, который тушили около четырех часов. В Минобороны не подтверждали эту информацию.

Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на экстренные службы, что после взрыва боеприпасов восемь российских военнослужащих считались пропавшими без вести. По информации агентства, велись их поиски. Минобороны России эти сведения не комментировало.