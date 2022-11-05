В Костроме задержали возможного виновника пожара в кафе «Полигон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Костроме сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Его личность, а также детали задержания не раскрываются. Сейчас подозреваемого допрашивают сотрудники следственных органов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам, — говорится в сообщении.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники.