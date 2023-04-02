«112»: подозреваемая в покушении на Татарского попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, которая вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «112». По данным канала, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ее личность установить пока не удалось.



Также неизвестно, причастна ли девушка к взрыву и является исполнителем, или же ее могли использовать заказчики преступления.

Позже Telegram-каналы написали, что предположительно, девушка, которая вручила статуэтку Татарскому, из Ивано-Франковска, на творческом вечере она представилась не настоящим именем.

Взрыв, в результате которого военкор погиб, произошел 2 апреля ближе к вечеру в кафе на Университетской набережной. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую подарила Татарскому. Как заявил источник РИА Новости, перед тем как зрительница вручила бюст Татарскому, подарок осмотрели.

В МВД отметили, что взрыв статуэтки может быть лишь одной из версий произошедшего в петербургском кафе. По последним данным, пострадали 25 человек, 19 находятся в больнице.